كانتي: علينا أن نتوقف عن الاعتماد على هازارد

نجولو كانتي نجم وسط ملعب تشيلسي يريد التوقف عن الاعتماد على قائد الهجوم إيدن هازارد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط ملعب فريق تشيلسي على ضرورة تحرر فريقه من حالة التبعية الهجومية للبلجيكي إيدن هازارد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق في حاجة ليجد الحلول عن طريق أكثر من لاعب وليس هازارد فقط الذي استمر في الثناء عليه.

وقال كانتي: "جميعنا نعلم أن إيدن لاعب رائع، هو يساعدنا بشكل كبير خلال ذلك الموسم، كما أنه سبق وأن ساعدنا من قبل في الموسم الذي سبق".

وأضاف: "هو يمكنه أن يحدث الفارق في أي وقت، لكن علينا أن نعتمد على الجميع، لقد خلنا فرصًا وأهدرناها، هي أوقات صعبة لكن علينا أن نعود لأفضل ما لدينا".

وأكمل: "في مواجهة ساوثهامبتون لم نكن محظوظون، لقد كان هناك عددًا من الفرص التي كان من الممكن أن نسجلها لكننا لم نفعل".

واختتم تصريحاته: "علينا أن نجد التوقيت الصحيح للعودة القوية، لدينا مباراة في كأس الاتحاد وبعدها نصف نهائي كأس الرابطة".