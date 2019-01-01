ما هي حقيقة تمويل كانتي للبحث عن سالا من جيبه الخاص؟

بعد انتشار أنباء حول تمويل نجولو كانتي لاعب تشيلسي للبحث عن إيميليانو سالا من جيبه الخاص نشرت صحيفة "تايمز" نفيًا أن تكون قد نشرت مثل تلك الأنباء.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن تكون قد نشرت أي شيء يخص عملية البحث عن اللاعب إيمليانو سالا الذي فقد فوق بحر المانش بين فرنسا وإنجلترا قبل أيام.

جاء هذا بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للصحيفة عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" لينفي ما كان قد أثير قبل ساعات حول استئناف عمليات البحث.

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وكانت تقارير عديدة قد أكدت أن عمليات البحث في طريقها للعودة من جديد من أجل إيجاد اللاعب بفضل جهود الفرنسي نجولو كانتي.

وذكرت تلك التقارير أن دينامو وسط ملعب فريق تشيلسي قام بتمويل عمليات البحث من جيبه الخاص حتى يصلوا للنجم الأرجنتيني المفقود، ونسبت الخبر لصحيفة "تايمز".

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وكتبت الصحيفة في بيان مقتضب لنفي الأنباء التي انتشرت كالنار في الهشيم وتم نسبها لهم: "نحن لم ننشر مثل تلك الأنباء أبدًا".

جدير بالذكر أن كلًا من إيمليانو سالا المفقود ونجولو كانتي نجم تشيلسي سبق لهما أن لعبا معًا 13 مباراة بقميص فريق كان الفرنسي صنع خلالها نجم تشيلسي هدفًا لنظيره الأرجنتيني في مرمى مارسيليا باللقاء الذي انتهى بفوز كان بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة ال27 من موسم 2014-2015 بالدوري الفرنسي.