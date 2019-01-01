نجم WWE يشيد بمحمد صلاح وتأثيره على العالم

لاعب المصارعة الأمريكي مصطفى علي الناشط في اتحاد WWE يشيد بما يقدمه محمد صلاح ويؤكد أنه شخص ملهم بالنسبة له.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المصارع الأمريكي مصطفى علي الناشط في WWE بما يقدمه النجم المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي خلال آخر موسمين رفقة فريق ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها علي وأكد خلالها أنه يتخذ من محمد صلاح مصدر إلهام بالنسبة له بسبب كل ما يقوم به نجم الريدز.

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🇧🇷 فيرمينيو — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

وقال علي: "أنا لست بالشخص الذي يتابع الكثير من الرياضات، فقط الـ WWE ولا شيء آخر، لكنني شاهدت مقطع فيديو لمحمد صلاح ولنجلته في ملعب أنفيلد مؤخرًا وكان مذهلًا".

وأضاف: "تأثير محمد صلاح مذهل، لقد قمت بأخذ نجلتي معي للحلبة ووجدت نفس الترحيب من قبل الجماهير، من الرائع أن نكسر مثل تلك الحواجز".

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وأكمل: "هو شخص ملهم بالنسبة لي، نحن من نفس الدين ونبدو مثل بعضنا البعض، صحيح أنني ليس من معحبي كرة القدم لكنني كإنسان أراه شخصًا مبهرًا بكل ما يمثله".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي يوم السبت الماضي في ختام البريميرليج.