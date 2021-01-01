نجم NXGN عن رقمه القياسي : راموس لم يصدق أن عمري 15 سنة

اللاعب المراهق الذي أطلق عليه لقب ميسي المكسيكي رغم تمثيله الأرجنتين يتحدث عن تجربته مع سيرخيو راموس بعد تحطيم رقم اللاعب الأصغر في الدوري الإسباني

كشف لوكا روميرو لاعب وسط مايوركا الإسباني، عن تفاصيل المحادثة التي أجراها مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، بعد الظهور الأول للمراهق الذي حطم الأرقام القياسية الموسم الماضي.

روميرو أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، عن عمر يناهز 15 عامًا و219 يومًا، عندما تواجد على مقاعد البدلاء مع مايوركا ضد ريال مدريد في شهر يونيو.

وتذكر صانع الألعاب الذي أطلق عليه لقب "ميسي المكسيكي" رغم تمثيله منتخب الأرجنتين، الصدمة التي كان عليها راموس عندما عرف سنه.

ماذا قال روميرو؟

كشف اللاعب الشاب لموقع جول في مقابلة حصرية بعد اختياره في قائمة NXGN لأفضل المواهب في العالم، عن بعض الملامح من محادثته مع راموس.

وأوضح روميرو:"لقد تحدثت مع راموس، سألني كم عمري فقلت له 15 سنة وظهرت عليه الصدمة وقتها".

وأضاف لاعب مايوركا أنه لا يعرف بالضبط العمر الذي كان عليه عند تسجيل الرقم القياسي، لكنه قرر الاحتفاظ بقميص المباراة، وكذلك القميص الذي سجل به أول هدف احترافي له ضد لوجرونز في نوفمبر.

لماذا يطلق عليه لقب ميسي المكسيكي؟

أمضى اللاعب عامين فقط في البلاد، حيث سرعان ما تسببت مسيرة والده كلاعب في انتقاله إلى إسبانيا، واستقر مع العائلة في جزيرة مايوركا.

روميرو كان يمكنه تمثيل إسبانيا والمكسيك والأرجنتين موطن عائلته، حيث كانوا كلهم حريصون على الاستعانة بخدماته.

اللاعب اختار الأرجنتين في النهاية، على الرغم من سفر المسؤولين من المكسيك إلى مايوركا لمحاولة إقناعه بتمثيلهم.

وعلى الرغم من جائحة كورونا الحالية، التي أوقفت نشاط العديد من اللاعبين الدوليين الشباب في أمريكا الجنوبية، يأمل روميرو في الانضمام قريبًا إلى منتخب تحت 17 سنة والذي يدربه نجم فالنسيا والأرجنتين السابق بابلو أيمار.

وقال روميرو عن أيمار:"لقد تحدثنا في يناير وعقدنا بعض الاجتماعات مع الفريق بأكمله، شرحوا لنا كل شيء، وشاهدنا بعض مباريات أمريكا الجنوبية السابقة في فئتنا العمرية".

وأضاف:"أنا سعيد جدًا بالعمل مع أيمار، أحاول الاستمتاع كثيرًا والتعلم منه لأنه يعرف الكثير عن كرة القدم".

ورغم متابعته لتطورات الكرة الأرجنتينية من بعيد، وخاصة السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت، إلا أن هدف روميرو الأول هو أن يسير على خطى نجمه المفضل ليونيل ميسي، والذي سبق أن تفاعل معه سابقًا عندما كان عمره 5 سنوات.

روميرو يتذكر ما حدث قائلًا:"كان يأكل في مطعم بالفندق واقترب منه حارس الأمن ليخبره أن أنا وأخي ننتظر عند الباب، نهض وجاء لالتقاط صورة معنا، لا أتذكر ما إذا كان قال لنا أي شيء، حصلنا على الصورة وغادرنا".

واستكمل:"في الموسم الماضي كنت مع الفريق ضد برشلونة، تابعته في الطابق الأسفل عندما خرج من الملعب، لكنني لم أجرؤ على التحدث إليه".

وأما عن النجوم الآخرين المفضلين له:"أحب باولو ديبالا ولوكا مودريتش وإيسكو، أنتبه لكل من يلعبون في نفس مركزي".

هل سيغادر مايوركا في الصيف؟

روميرو لن يبلغ 17 عامًا حتى نوفمبر القادم، وهناك مفاوضات مع مايوركا بشأن أول عقد احترافي له.

انقسم وقته هذا الموسم بين الفريق الأول ودكة البدلاء، لكن هناك اهتمامًا بضمه من أندية أخرى مثل يوفنتوس وميلان وإنتر ونابولي.

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روميرو قال عندما سئل عن مستقبله:"أنا مرتاح في مايوركا، في غضون خمس سنوات أريد أن أصبح لاعبًا ثابتًا بالفريق الأول وأن ألعب بانتظام".