نجم يونايتد السابق: انتقادات بوجبا ظالمة، ويستطيع اللعب بجوار فيرنانديش

ياب ستام نجم فريق مانشستر يونايتد السابق يؤكد على أمله في استمرار بول بوجبا رفقة الشياطين الحمر.

أعرب الهولندي ياب ستام نجم فريق مانشستر يونايتد السابق عن أمله في استمرار النجم الفرنسي بول بوجبا في صفوف الشياطين الحمر بالعام القادم.

جاء هذا في تصريحات خاصة لجول.كوم أكد خلالها على قدرة بوجبا في اللعب بجوار اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديش القادم في يناير الماضي.

وتطرق ستام للحديث عن الانتقادات التي يتعرض لها بوجبا منذ انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد، حيث أكد أن الكثير منها يظلم اللاعب.

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وقال ستام: "سأحب أن يبقى بول بوجبا في صفوف مانشستر يونايتد لأنني أعتقد أنه لاعب يملك الكثير من الإمكانيات والجودة".

وأضاف: "الجميع ينتظر الكثير منه لكن هناك بعض الانتقادات يتم توجيهها له، بعض الأحيان تكون تلك صحيحة، لكن في الكثير من المرات كانت ظالمة".

وأردف: "بكل وضوح لا أعرف ما الذي سيحدث له، فيجب أن يكون في حالة بدنية جيدة أولًا، لكنني سأكون في منتهى السعادة لو استمر مع مانشستر يونايتد لموسم آخر".

وتطرق للحديث عن البرتغالي برونو فيرنانديش: "يمكن لهما أن يلعبا سويًا، سواء بوجود برونو كصانع ألعاب وحيد أو بوجود بوجبا بجواره".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن بوجبا سيرحل عن صفوف مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بريال مدريد و يوفنتوس و إنتر .