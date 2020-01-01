نجم يوفنتوس: مارادونا كان ليعيش أكثر في يوفنتوس؟ لم أقصد ذلك وأعتذر

أنطونيو كابريني نجم يوفنتوس المعتزل يوضح تعليقه الأخير حول وفاة دييجو أرماندو مارادونا أسطورة منتخب الأرجنتين ونابولي.

اعتذر أنطونيو كابريني نجم فريق يوفنتوس عن التصريحات التي أدلى بها بشأن حياة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "لا ريبوبليكا"، وأكد خلالها أن مارادونا كان من أفضل خصومه على الإطلاق.

وقال كابريني: "مارادونا كان أسطورة حية، وواحد من أنبل الخصوم ومثل بقية الأبطال، كان يستطيع أن يقدم أفضل وأسوأ ما فيه سويًا".

المزيد من الفرق

وفاة مارادونا | يد السوفييت ومباراة إسكوبار .. محطات مجنونة ومجهولة في سنوات الأسطورة

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأردف: "كان ليظل معنا حيًا حتى الآن لو كان قد انضم لصفوف يوفنتوس، لأن البيئة هنا كانت ستحميه، ولا أعني بيئة النادي نفسها".

وعاد وأوضح كلماته: "حب نابولي كان كبيرًا وضخمًا للغاية له، كلماتي لم تفهم جيدًا، كنت أعني قدرة المدينة نفسها على استيعاب شغفه".

وأنهى تصريحاته: "تخيلت أن البيئة القادرة على الكتمان والاحتواء في تورينو والتي عشت فيها بنفسي كانت ستكون قادرة على حمايته، أعتذر لو كان أحدهم قد استاء من كلماتي".

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد توفي يوم الأربعاء بعد سكتة قلبية تعرض لها بطل نسخة 1986 من كأس العالم.