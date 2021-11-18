نجم يورو 2020 ومن يحلم ببرشلونة.. تشافي يطرح اسمين جدد لتدعيم الجناح

وضع مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، التعاقد مع جناح في فترة الانتقالات الشتوية كأولوية قصوى حتى يتمكن من تطبيق طريقة 4-3-3 بنجاح، وكشفت الصحف الإسبانية عن اسمين جدد الآن هم على طاولة إدارة النادي الكتالوني.

برشلونة في الأشهر الماضية ارتبط بالعديد من الأسماء مثل داني أولمو وفيران توريس ورحيم ستيرلينج، وأحدث الأسماء المطروحة كان مهاجم وجناح سالزبورج، كريم أديمي، غير أن الأزمة المالية تحول دون ضم أيًا من أولئك النجوم بصورة مبدئية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن اسم نجم رين، جيرمي دوكو، بدأ يتردد داخل أروقة كامب نو في الساعات الماضية، وإن كان التعاقد معه يمكن أن يحدث واقعيًا فقط في حالة أن رحل عثمان ديمبيلي، والسبب في ذلك هو الأموال.

ووصل دوكو صاحب الـ19 عامًا إلى رين في الصيف الماضي قادمًا من أندرلخت بعد أداء مميز للغاية مع النادي البلجيكي وكذلك مع منتخب بلاده في يورو 2020 نظير 26 مليون يورو، لذلك فالنادي الفرنسي لن يتخلى عنه أبدًا سوى بمبلغ مماثل على أقل تقدير.

ريال مدريد يقتحم الصراع على ضم مزراوي

أما الاسم الثاني الجديد فهو أرتور فيكتور جيماريش، والذي ينشط مع فريق ريد بول براجانتينو البرازيلي، وأعلن في تصريحات سابقة أنه يحلم بارتداء قميص برشلونة في الفترة المقبلة من مسيرته.

ما يميز جيماريش البالغ من العمر 23 عامًا هو أنه لن يكلف خزائن برشلونة كثيرًا، على عكس كافة الخيارات الأخرى المطروحة، إلى جانب أن اللاعب بالفعل أثبت قدراته في الفترة الأخيرة ويُنظر إليه كأحد أبرز الأجنحة الشباب في العالم.

أرقام جيماريش في 2021 تتحدث عنه، فالبرازيلي خاض حتى الآن 53 مباراة على مختلف الأصعدة سجل خلالهم 18 هدفًا وصنع 15 آخرين، وتقدر قيمته السوقية بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي بستة ملايين يورو فقط.

وكانت التقارير الصحفية الأخيرة قد أشارت إلى أن برشلونة لن يقوى على صرف سوى 10 ملايين يورو خلال الشتاء المقبل لتدعيم صفوفه بسبب قانون اللعب المالي النظيف من جهة، والأزمة الاقتصادية الأخيرة من جهة أخرى.