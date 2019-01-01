نجم وست هام يحذر ديكلان رايس من صفقة مانشستر يونايتد

فرانك مكافيني نجم وست هام السابق يحذر ديكلان رايس من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حذر فرانك مكافيني نجم فريق وست هام المعتزل اللاعب الشاب ديكلان رايس من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد خلال المستقبل القريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مكافيني وأكد خلالها أن الانضمام لمانشستر يونايتد لن يمنح رايس أي مزايا عن اللعب لصفوف وست هام.

وقال مكافيني: "أعتقد أنه يقوم بعمل رائع في وست هام، لقد بدأ كوسط ملعب وفي الوقت الحالي أصبح زميل رائع للقائد مارك فويل ويقدم مستويات مميزة".

وأضاف: "أعتقد أن وست هام يمتلك جودة كبيرة في وسط الملعب ولاعبين رائعين مثل أندرسون وأندري ولانزيني، لديهم ما يكفي في وسط الملعب لكنهم في حاجة للدعم في الهجوم".

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وأكمل: "رايس سيتواجد في نفس مركزه بصفوف وست هام ومنتخب إنجلترا لسنوات طويلة، هذا ما أتمناه، ليس عليه الرحيل من أجل الأموال فوست هام حاليًا يمنح رواتب جيدة".

واختتم تصريحاته: "إذا أراد الذهاب لمانشستر يونايتد من أجل البطولات، عليه أن يعلم أنهم لن يحصلوا عليها في المستقبل الفريق، بالرغم من كونهم نادي كبير".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد ربطت مستقبل نجم خط وسط وست هام ومنتخب إنجلترا بالانضمام لصفوف مانشستر يونايتد خلال الصيف.

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جيرارد ❤️

إنييستا 🔁 pic.twitter.com/hjZXbOFGxx

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ يوليو ٢٠١٩