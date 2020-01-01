نجم نيوكاسل السابق يحذر جماهيره: لن نضم ميسي ورونالدو

جون بارنز نجم فريق نيوكاسل السابق يحذر جماهير النادي من رفع سقف التوقعات مبكرًا.

حذر جون بارنز نجم نيوكاسل و ليفربول المعتزل جماهير فريقه من رفع سقف طموحها مع قدوم المالك الجديد للنادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بارنز لصالح "بونس كود بيتس"، وأكد خلالها أن الجماهير عليها أن تبقي توقعاتها تحت سقف المعقول.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اقترب من شراء نادي نيوكاسل يونايتد مقابل 340 مليون يورو.

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وقال بارنز: "صفقات نيوكاسل لن تكون مدوية، رونالدو لن يأتي ولن نجلب ميسي أو مبابي أيضًا، حتى لو سمحت أنديتهم برحيلهم لا أظن أننا سنضم أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: "الكل في سوق الانتقالات يبحث عن خيارته المثالية، وأفضل ما هو متاح بالنسبة لنا لا يعني الحصول على الأقوى في العالم، فقط علينا ضم من هم أفضل ممن لدينا".

وأردف: "المالك الجديد سيدفع المزيد من الرواتب وسيغري الكثير من النجوم، لكن هذا بالتحديد ما تقوم به كل فرق العالم في الوقت الحالي".

وانهى تصريحاته حول عودة الدوري الإنجليزي : "لا أحب فكرة اللعب على ملاعب محايدة، كذلك فكرة إلغاء الهبوط سيئة للغاية، يجب ألا يتم اتخاذ أي قرار دون التوافق عليه".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وفي حاجة لست نقاط لحسم اللقب.