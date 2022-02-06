نجم ميدلسبره: كنت أظن رونالدو مزيفًا، لكنه جميل للغاية في الحقيقة!

تحدث اللاعب ديل فراي نجم ميدلسبره عن فوز فريقه على نظيره مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل ساعات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "بي بي سي"، وتطرق خلالها للحديث عن مواجهته بكريستيانو رونالدو وجمال النجم البرتغالي.

وقال فراي: "رؤية رونالدو وكل هؤلاء اللاعبين الكبار واللعب أمامهم كان أمرًا جنونيًا بالنسبة لي، والفوز عليهم كان أكثر جنونًا".

وأضاف: "لم أكن أستطيع أن أنظر لرونالدو بشكل مباشر، لكن قبل مواجهته كنت أظن أنه شخص جماله مزيف، لكن في الحقيقة الأمور كانت مختلفة".

وأردف نجم ميدلسبره عن الهداف البرتغالي: "عندما نظرت له قلت لنفسي إنه جميل للغاية في الحقيقة، كنت منبهرًا للغاية به".

وكان رونالدو قد أهدر ركلة جزاء في المباراة التي انتهى الوقت الأصلي فيها بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعاد النجم البرتغالي وسجل ركلة ترجيح من أصل سبعة سجلهم مانشستر يونايتد قبل أن يخفق الفريق في تسجيل الضربة الثامنة ليفوز ميدلسبره.