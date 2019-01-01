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كأس آسيا

نجم منتخب الإمارات يتحدث عن مواجهة قيرغزستان

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الإمارات تسعى لتحقيق لقب كأس الأمم الآسيوية

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

قدم ماجد حسن، لاعب المنتخب الإماراتي، وعد للجماهير بتقديم أقضى ما بوسعهم لتحقيق لقب بطولة آسيا المقامة على أرضهم.

يلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره قيرغيزستان، ضمن دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية غدًا الإثنين، على ملعب "مدينة زايد الرياضية".

وقال حسن في تصريحات صحفية: "المراحل الإقصائية مرحلة جديدة، يجب أن نحترم المنافس منتخب قيرغزستان وأنه أول بطولة له".

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وأضاف: "جميعنا نستمتع بالانسجام فيما بيننا في المنتخب، وجميع اللاعبين لديهم مستويات جيدة ونرغب في تحقيق الفوز في المباريات بالأدوار الإقصائية".

واختتم ماجد حسن تصريحاته: "التركيز الأكبر في الوقت الحالي على مباراة قيرغيزستان، وبعد ذلك نفكر في كل مباراة على حدى".

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ويسعى المنتخب الإماراتي لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير الإماراتية في البطولة المقامة على أرضه.

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