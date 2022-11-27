نجم مانشستر يونايتد يعلق على فسخ عقد رونالدو

ماذا قال؟

تحدث اللاعب ماركوس راشفورد، نجم فريق مانشستر يونايتد، عن رأيه في قرار النادي الإنجليزي بفسخ عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأثنى راشفورد على تجربة لعبه بجوار رونالدو وقال كانت تجربة لا تصدق ومشاهدته بشكل يومي أمر رائع.

وقال راشفورد، في تصريحات أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب إنجلترا عند سؤاله عن فسخ عقد رونالدو: "لقد كانت تجربة لا تصدق أن ألعب معه إنه أحد قدوتي وشخص كنت أتطلع أن أصل إليه دائمًا".

وتابع: "إنه شيء يمكنني الاحتفاظ به معي إلى الأبد وأتمنى له كل التوفيق ونريد أن نشكره على الأشياء التي قام بها لمانشستر يونايتد ".

ولم يتخذ رونالدو قرارًا بعد بشأن خطوته التالية، حيث يركز النجم البرتغالي الآن على بطولة كأس العالم.

ووصل لرونالدو العديد من العروض القوية لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة بشهر يناير، من أندية في إنجلترا وأمريكا والمملكة العربية السعودية.