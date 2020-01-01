نجم مانشستر يونايتد يروي تفاصيل رحلة الـ 17 يومًا للهروب من فيروس كورونا

قبل عزله لمدة 17 يومًا بقى نجم فريق مانشستر يونايتد الأرجنتيني سيرخيو روميرو في طائرة لمدة 14 ساعة.

أعرب النجم الأرجنتيني سيرخيو روميرو لاعب فريق مانشستر يونايتد عن امتنانه لخروجه من العزل الطبي مؤخرًا والعودة لمنزله رفقة أسرته.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب من خلال التطبيق الرسمي للنادي، وأكد خلالها أن تلك الفترة مرت عليه بصعوبة بالغة في ظل حرمانه من مقابلة أي شخص.

وأوضح روميرو أن رحلة انتقاله من مدينة مانشستر للأرجنتين في الأسابيع الماضية كان شاقة للغاية بالنسبة له وكلفته الكثير من العناء.

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وقال روميرو: "عدت للأرجنتين في الـ 22 من شهر مارس الماضي، السفر كان في غاية الصعوبة، واستخدمت سيارتي للانتقال من مانشستر للندن".

وأضاف: "بعد ذلك أخذت طائرة من لندن لباريس، لم يكن هناك الكثيرون في المطار بذلك الوقت، الجميع كان يبقي على مسافة آمنة مع من حوله".

وأردف: "الجميع في ذلك الوقت كان يبدو عليه ملامح القلق والتوتر، وكانوا يتعاملوا مع بعضهم البعض بشكل سيئ لأن أحدهم أحيانًا كان يعطس، ربما لم يكن لديه أي مرض لكن الجميع كان ينظر له بشكل غريب ويبتعد".

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وأكمل: "في الطائرة سافرت من باريس للأرجنتين في 14 ساعة، بقيت طوال الفترة في مكاني لم أتحرك ولم أتناول أي شيء ولم أذهب للحمام حتى، في النهاية أنت لا تعرف حالة كل من معك".

وأوضح: "عندما وصلت للأرجنتين بقيت في فندق لمدة 14 يومًا بوسط المدينة، بعد ذلك خضعت للاختبار وبقيت انتظر النتيجة ثلاثة أيام قبل أن يسمحوا لي بالذهاب لمنزلي".

واختتم تصريحاته: "الأهم من كل ذلك هو البقاء في المنزل في آمان والقيام ببعض الأنشطة مع العائلة، ولا تخرجوا إلا للضرورة مثل الذهاب للسوق أو الصيدلية".

جدير بالذكر أن كرة القدم الإنجليزية معلقة في الوقت الحالي ومن غير المعروف بعد موعد عودتها في ظل الانتشار المريع لفيروس كورونا حول العالم.