نجم مانشستر يونايتد السابق يمثل أمام المحكمة بسبب العنف الأسري

نيكي بات لاعب مانشستر يونايتد المعتزل والمعين مؤخرًا في إدارة النادي يمثل أمام المحكمة بسبب حادثة أسرية.

مثل اللاعب السابق لفريق مانشستر يونايتد نيكي بات والذي تم تعيينه مؤخرًا في منصب مدير التطوير للفريق الأول بالنادي أمام المحكمة اليوم الأربعاء.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن بات تواجد في المحكمة من أجل الإدلاء بأقواله في قضية عنف أسري يتم اتهامه فيها.

وذكرت الصحيفة أن حيثيات القضية أن بات قام بالتعرض لزوجته في إبريل الماضي وتسبب في إتلاف هاتفها المحمول الذي تقدر قيمته بحوالي ٨٠٠ جنيه استرليني.

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ونفى بات الاتهامات التي تم توجيهها له بشكل قطعي خلال المحاكمة قبل أن يغادر بعد ذلك بقليل في انتظار استئناف الجلسة بيناير المقبل.

ويملك بات تاريخًا طويلًا في صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث نال العديد من الألقاب على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا لعام ١٩٩٩ الذي جاء بعودة تاريخية أمام بايرن ميونخ في النهائي.

جدير بالذكر أن بات كان قد لعب لصالح مانشستر يونايتد في الفترة بين ١٩٩٢ و٢٠٠٤ وأنهى مسيرته الرياضي في فريق ساوث تشاينا بدوري هونج كونج عام ٢٠١١.