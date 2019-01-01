نجم مانشستر يونايتد السابق يفتح النار على فريد

بول باركر يهاجم نجم مانشستر يونايتد فريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

هاجم بول باركر نجم مانشستر يونايتد السابق اللاعب الحالي للشياطين الحمر فريد بسبب مردوده في الموسم الأول.

وكان بول باركر أحد أبرز معارضي صفقات المدرب البرتغالي السابق لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو.

وحول تقييمه لصفقات اليونايتد في الميركاتو الأخير، قال باركر إنها لا يمكنها مجاراة اللاعبين الذين تعاقد معهم ليفربول ومانشستر سيتي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مايو ٢٠١٩

وأضاف باركر: "فريد هذا أشك أنه برازيلي، هو لاعب يفتقر للمسات البرازيلية حتى، لا أعرف كيف سيعتمد عليه مانشستر يونايتد مستقبلًا"

وتابع: "هناك العديد من المراكز التي تشهد نقصًا في الفريق، أعتقد أن مانشستر يونايتد في حاجة إلى إعادة هيكلة كاملة.

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يذكر أن فريد كان قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من شاختار دونتسيك الأوكراني.