نجم مانشستر يونايتد السابق غاضب بسبب آخر أيام الانتقالات

جوشوا كينج لاعب فريق بورنموث غاضب من إدارة فريق مانشستر يونايتد بسبب تخليهم عنه في آخر أيام الانتقالات.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن اللاعب جوشوا كينج نجم فريق بورنموث الحالي ومانشستر يونايتد السابق يشعر بغضب شديد تجاه إدارة الشياطين الحمر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" والتي أكدت أن سبب الغضب يعود لتخلي الإدارة عن اللاعب في آخر أيام سوق الانتقالات.

وكان مانشستر يونايتد قد تقدم بعرض للحصول على خدمات اللاعب من صفوف بورنموث وتم رفضه، وقدم عرضًا آخر بنهاية سوق الانتقالات رُفض هو الآخر.

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وسمع اللاعب أنباء من إدارة النادي أنهم سيعودون في اليوم الأخير لسوق الانتقالات بعرضًا جديدًا من أجل ضمه باللحظات الأخيرة من الميركاتو.

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وأراد اللاعب العودة لصفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة ليعود للعمل من جديد تحت قيادة أولي جونار سولشاير الذي دربه في فريق الشباب مع الشياطين الحمر.

وتوجهت إدارة مانشستر يونايتد لخيار بديل في النهاية عقب فشل التفاوض مع بورنموث حيث ضموا اللاعب النيجيري أوديون إيجالو من صفوف واتفورد.

جدير بالذكر أن جوشوا كينج كان قد غادر فريق الشباب الخاص بمانشستر يونايتد في 2013 متجهًا نحو بلاكبرن ومنه انضم لبورنموث في 2015.