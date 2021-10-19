نجم مانشستر سيتي يخوض مباراتين في ثلاث ساعات .. ويكشف السبب!

لاعب مانشستر سيتي الشاب يتحدث عن سبب لعبه مباراتين في يوم واحد.

كشف كول بالمر لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن السبب الذي دفعه لخوض مباراة مع فريق تحت 23 عامًا في النادي، بعد ساعات فقط من ظهوره بديلًا مع الفريق الأول في الدوري الإنجليزي.

بالمر، 19 عامًا، كان يمكن أن يتجنب خوض مباراة فريق تحت 23 عامًا، بعدما سجل ظهوره الثاني في الدوري الإنجليزي، حين دخل بديلًا في الدقيقة 90 أمام بيرنلي يوم السبت.

ومع ذلك، فقد تواجد اسم كول بالمر في قائمة فريق مانشستر سيتي تحت 23 عامًا في الدوري الإنجليزي الرديف، التي واجهت ليستر سيتي في اليوم نفسه، وسجل ثلاثية رائعة في فوز فريقه بنتيجة 5-0، لإكمال يوم لا يُنسى.

ماذا قال بالمر؟

وفي معرض تعليقه على أدائه الرائع مع فريق الرديف، قال بالمر في تصريحات لقناة مانشستر سيتي أن هدفه هو اللعب طوال الوقت مع زملائه في الأكاديمية، رغم علمه أن لديه مباراة مع الفريق الأول.

وقال اللاعب في تصريحاته: "اللعب مع الفريق الأول في الثالثة، ثم القيادة إلى ملعب الأكاديمية وإحراز ثلاثية وإضافة ثلاث نقاط، كان يومًا جيدًا، فريق الأكاديمية كان يلعب في السابعة والنصف، ومباراة الفريق الأول في الثالثة".

وأضاف: "لذا فكرت، إذا لم أحصل على 30 دقيقة أو ما شابه فإنني سأطلب من المدرب اللعب، ووافق على ذلك".

وأكمل: "أنا أفعل ما أحبه، لا يمكنني الشكوى، من الصعب الحفاظ على التركيز والطاقة طوال اليوم، لكن بصرف النظر عن ذلك فقد استمتعت، أحاول التسلية وتسجيل الأهداف للجماهير والقيام بما أريده".

واختتم بالمر تصريحاته قائلًا: "الكل يريد خوض المباريات، لذلك عندما رأيت فرصة للعب، اعتقدت أنني قد أحضر وألعب، وهذا ما فعلته".

ماذا قدم بالمر في الموسم الحالي؟

يمر كول بالمر بفترة مميزة في الموسم الحالي، حيث سجل الهدف الأول في فوز مانشستر سيتي على ويكومب في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

كما بدأ مسيرته مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا بأفضل صورة ممكنة، بتسجيل هدفين في ثلاث مباريات.

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