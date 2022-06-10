نجم مانشستر سيتي الجديد: كرة القدم مدينة لميسي بكأس العالم

جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الجديد يؤكد أن ليونيل ميسي يستحق تحقيق كأس العالم ويكشف تفاصيل حديثه مع جوارديولا.

أكد الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي الجديد أن مواطنه ليونيل ميسي يستحق أن يحقق بطولة كأس العالم قبل أن يعتزل لعب كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "إل بياس" وكشف خلالها عن محادثته القصيرة مع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

ماذا قال ألفاريز عن ليونيل ميسي وكأس العالم؟

وقال ألفاريز: "سيكون من الرائع أن يتم تحقيق ذلك اللقب من أجل كل الأرجنتين، لكن من أجل ميسي أيضًا، أعتقد أن كرة القدم مدينة له بكأس عالم".

وأضاف: "لا أعلم إذا ما كانت الأرجنتين مرشحة لتحقيق اللقب، لكنني أعلم أننا سنقاتل مع أي فريق من أجل تحقيق البطولة".

ماذا قال ألفاريز عن مانشستر سيتي وبيب جوارديولا؟

اللاعب أكد أن محادثته مع جوارديولا كانت قصيرة للغاية وقال: "لقد حصلت على الفرصة للحديث مع بيب في فبراير الماضي عدما تم توقيع العقد".

وأضاف: "لقد كانت محادثة صغيرة قام خلالها بالترحيب بي، وهنأني عما أقدمه في مسيرتي الكروية".

جدير بالذكر أن ألفاريز يسعى ليتواجد في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022 من خلال تقديم مستويات طيبة في مانشستر سيتي ببداية الموسم المقبل.