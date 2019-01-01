نجم ليفربول يهدي الفوز لمحمد صلاح بعد إصابته

ديفوك أوريجي لاعب فريق ليفربول يهدي هدف فوز الريدز على نيوكاسل للنجم المصري محمد صلاح عقب إصابته في لقاء الأمس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي نجم فريق ليفربول عن سعادته الغامرة بتحقيق فريقه للفوز على نظيره نيوكاسل في مباراة الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى اللاعب لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأهدى خلالها الفوز للنجم المصري محمد صلاح الذي تعرض للإصابة في تلك المباراة.

إصابة محمد صلاح برأسه وخروجه من الملعب بمساعدة الإسعاف!https://t.co/BD6cLWLWPb — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٤ مايو ٢٠١٩

وقال أوريجي: "اليوم كان قتال كبير، لقد عرفنا ذلك قبل أن ندخل للمباراة أنها لن تكون سهلة، وحسمنا اللقاء بإظهار روحنا القتالية محققين للفوز".

وأضاف: "لقد حاولت تقديم أفضل ما لدي، أنا سعيد من أجل الفريق وتحقيق الثلاث نقاط في هذه المرحلة الحرجة من الموسم، علينا أن نستمر في القتال".

إصابة محمد صلاح برأسه وخروجه من الملعب بمساعدة الإسعاف!

واختتم: "لقد شعرنا أنه علينا أن نحقق الفوز من أجل محمد صلاح بعد أن خرج مصابًا من ملعب اللقاء، نحن نمر بموسم خاص للغاية ونريد أن ننهيه بشكل جيد".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول كان قد حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل له كل من فيرجل فان دايك ومحمد صلاح وديفوك أوريجي.