نجم ليفربول السابق: سون أحد أفضل اللاعبين في البريميرليج

جيمي كارجير ينهال بالمديح على سون نجم توتنهام هوتسبر

فيسبوك تويتر محمد عماد

امتدح جيمي كارجير نجم ليفربول المعتزل اللاعب سون هيونج مين نجم فريق توتنهام هوتسبر ووصفه بأنه أحد أفضل اللاعبين في مسابقة البريميرليج.

وأصبح سون هيونج مين هو نجم السبيرز الأول في الأسابيع الأخيرة في ظل غياب كلًا من هاري كين وديلي آلي للإصابة.

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ونجح سون في إحراز أهداف في آخر أربع مباريات للسبيرز منذ عودته من المشاركة مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا، منها ثلاثة أهداف متأخرة وحاسمة أمام واتفورد ونيوكاسل وليستر سيتي.

وقال كارجير في تصريحاته للنسخة الكورية من جول: "أعتقد أنه واحد من أفضل اللاعبين الموجودين حاليًا في البريميرليج، كان هناك الكثير من الحديث حول افتقاد توتنهام لنجميه هاري كين وديلي آلي، ولكننا لم نشعر بغيابهما بسبب تألق سون، هو لاعب ممتاز في مركز الوسط الهجومي أو الجناح الأيمن أو الأيسر".