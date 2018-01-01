نجم ليفربول السابق: راشفورد أفضل من لوكاكو في مركز المهاجم الصريح

كريج بيلامي نجم ليفربول السابق يرى أن راشفورد هو الأفضل لمركز المهاجم الصريح مع مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

يري كريج بيلامي نجم ليفربول السابق، أن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الحالي، يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح أفضل من أي لاعب آخر في الفريق.

ويقدم راشفورد البالغ من العُمر 21 عامًا مستويات مبهرة، منذ قدوم المدرب النرويجي أولي جونار سولشار لقلعة أولدترافورد خلفًا للمدرب البرتغالي جوزية مورينيو.

روما يصارع مانشستر يونايتد وليون على موهبة تركية جديدة

واستطاع المهاجم الدولي الإنجليزي إحراز هدفًا وصناعة آخر في المباراة التي انتصر فيها الشياطين الحُمر على بورنموث برباعية مقابل هدف في الجولة العشرين من البريميرليج، فضلًا عن تسجيله لأحد الأهداف أمام كارديف في المباراة الماضية.

كما أصبح المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو بديلًا مع سولشار.

في هذا السياق قال بيلامي في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "أنا أحب راشفورد، هو قادر على اللعب على الجناح الأيمن أو الأيسر، ولكني أراه أفضل في مركز المهاجم الصريح، هو الرجل الأنسب حاليًا لهذا المركز في مانشستر يونايتد".

يذكر أن راشفورد كان قد شارك مع منتخب بلاده إنجلترا في تحقيق المركز الرابع في مونديال روسيا 2018، وهو أفضل إنجاز لمنتخب الأسود الثلاثة منذ مونديال إيطاليا 1990.