نجم ليفربول السابق: أعارض عودة كوتينيو وزاها أفضل للفريق

جون الدريدج نجم فريق ليفربول السابق يؤكد أن عودة كوتينيو من صفوف برشلونة لن تكون في صالح الريدز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب جون الدريدج نجم فريق ليفربول المعتزل عن غضبه من الأخبار المتداولة حول إمكانية عودة البرازيلي كوتينيو من جديد لصفوف الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الدريدج ونقلتها صحيفة "إنديبنتدت" وأكد خلالها أن رحيل كوتينيو جاء في وقت صعب، وهو ما يجعل عودته أصعب.

"كوتينيو غادر ليفربول بشكل غير جيد عندما كان لاعبًا عظيمًا، ولا أعتقد أن الفريق عليه أن يقوم بإهدار ميزانية الانتقالات فقط من أجل إعادته".

وأضاف: "لن ينسى أيًا منا أنه غادر النادي وهو في حالة صعبة، وقفز من المركب في منتصف الموسم، لا يجب أن تكون عودته بتلك البساطة ليلعب في أبطال أوروبا".

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وأكمل: "الجميع يثق أن كلوب سيتخذ القرار الصحيح، هناك ويلفريد زاها، أعتقد أن الفريق عليه الذهاب له في سوق الانتقالات".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أشارت لإمكانية عودة كوتينيو لصفوف ليفربول في الموسم المقبل حال عاد نيمار لبرشلونة.