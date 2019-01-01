نجم ليفربول الجديد يعتذر عن السخرية من كين

اللاعب هو الأصغر في تاريخ البريميرليج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اعتذر هارفي إليوت، مهاجم ليفربول الشاب الجديد، عن فيديو له يسخر فيه من نجم توتنهام هاري كين.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل يظهر إليوت وهو يقوم بتقليد كين بشكل ساخر، وهو ما أثار استياء الجماهير.

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وقال إليوت عبر "إنستجرام": "أريد تقديم اعتذاري من القلب عن أي إهانة تسبب بها مقطع الفيديو الخاص بي المنتشر".

وأكمل: "الفيديو كان خاصاً وتم تصويره مع أصدقائي، ولم يكن مقصوداً به إهانة أي شخص، أريد التأكيد أنه لا يعبر عني".

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إليوت أتم انتقاله الأسبوع الماضي فقط إلى صفوف ليفربول وشارك مباشرة في الخسارة الودية من نابولي بثلاثية نظيفة.

ويعد إليوت أصغر لاعب في تاريخ البريميرليج عندما لعب مع فولهام الموسم الماضي وهو بعمر السادسة عشر و30 دقيقة.