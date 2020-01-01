نجم ليدز يونايتد يدخل حسابات ساوثجيت في معسكر مارس

جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا يراقب لاعب ليدز يونايتد من أجل ضمه لمعسكر الفريق في مارس القادم.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب كالفين فيليبس نجم فريق ليدز يونايتد أصبح ضمن خطط المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن جاريث ساوثجيت قد شاهد اللاعب عن قرب مؤخرًا في مواجهة الفريق أمام شيفيلد وينزداي مساء السبت.

وتحدثت الصحيفة عن إمكانية تواجد اللاعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة والتي تقام في أكثر من مدينة أوروبية وتنتهي في إنجلترا على ملعب ويمبلي.

وسينضم اللاعب لمعسكر مارس بحسب ما كشفت الصحيفة وسيتم اتخاذ قرار مشاركته في يورو 2020 من عدمه بناءً على ما سيقدمه في الوديات المقبلة.

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ويواجه منتخب إنجلترا نظيره الإيطالي في السابع والعشرين من مارس المقبل في مباراة ودية تليها مواجهة أخرى ضد الدنمارك استعدادًا ليورو 2020.

ووقع منتخب إنجلترا في مجموعة واحدة ببطولة كأس الأمم الأوروبية مع كرواتيا والتشيك وفريق آخر لم يتم تحديده بعد، وسيبدأ مواجهاته أمام وصيف العالم في الـ 14 من يونيو.

جدير بالذكر أن كالفين فيليبس كان قد شارك في 28 مباراة هذا الموسم في كل البطولات مع ليدز يونايتد وسجل هدفًا وحيدًا وصنع هدفين.