نجم كولومبيا يصاب في الركبة وقد يغيب حتى نهاية كوبا أمريكا

اللاعب لم يكمل مباراة الأرجنتين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية أن لويس موريل، مهاجم كولومبيا، يواجه فرضية غيابه حتى نهاية كوبا أمريكا بسبب إصابة على مستوى الركبة.

اللاعب خرج مصاباً من مباراة الأرجنتين فجر الأحد بعد عشر دقائق فقط، وحل محله روجير مارتينيز صاحب الهدف الأول وصانع الهدف الثاني.

ليونيل ميسي في الشوط الأول أمام كولومبيا 👇



0⃣ تسديدة على المرمى #CopaAmerica pic.twitter.com/NGtYs4PTXJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019

ميسي: لم نستحق الخسارة ولا يوجد وقت للندم

وقالت "لاجازيتا" إن الفحوصات أثبتت تعرض موريل لقطع في أربطة الركبة، وهو ما يؤكد عدم إكماله البطولة وقد يؤثر على مستقبله.

وارتبط اللاعب بالانتقال نهائياً إلى صفوف فيورنتينا أو اللعب مع أتالانتا الموسم المقبل، صفقات قد تتعقد في تأكد الإصابة.

ولعب موريل النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً مع الفيولا من صفوف إشبيلية بداية من يناير، مع وجود بند بأحقية الشراء.