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نجم فيورنتينا يرفض العروض الخارجية ويفاضل بين يوفنتوس وإنتر

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فردريكو كييزا لاعب فريق فيورنتينا يرفض عرضًا من بايرن ميونخ الألماني بضمه ويفكر في عرضي إنتر ويوفنتوس.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب الشاب فردريكو كييزا نجم فريق فيورنتينا قد قرر البقاء في إيطاليا خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب مستمرًا في الدوري الإيطالي ولن يرحل سوى لنادي يلعب به.

وذكرت الصحيفة أن كييزا قد رفض بالفعل عرضًا من قبل فريق بايرن ميونخ الألماني من أجل الانضمام له في الموسم المقبل رغم الراتب الكبير الذي عرضه الفريق ووصل لـ 7 مليون يورو.

وقرر اللاعب أن يختار بين عرضي كل من يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي وإنتر الذي يملك مشروعًا مبشرًا للغاية من أجل الموسم المقبل.

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ويضع اللاعب خيار البقاء في صفوف فيورنتينا لموسم إضافي أيضًا ضمن خياراته مع شعوره أنه يملك مساحة أكبر للتطور قبل اللعب للكبار.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان الأقرب للتوقيع مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة.

 

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