نجم فنربخشه: هدفنا أن نصبح الأبطال، ولهذا لم أنتقل للدوري الإنجليزي

أوزان توفان نجم فريق فنربخشه يتحدث عن قربه من الدوري الإنجليزي سابقًا وأهدافه المستقبلية في الدوري التركي.

كشف النجم التركي أوزان توفان لاعب فريق فنربخشه عن تفاصيل فشل انضمامه للدوري الإنجليزي قبل سنوات، بعدما أبدى كريستال بالاس اهتمامًا بموهبته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توفان بشكل خاص للنسخة التركية من جول.كوم، وأكد خلالها أن خطوة الاحتراف عندما تأتي يجب أن يأخذ وقته في التفكير فيها.

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وقال توفان: "عمري 25 عامًا ولا يمكنني أن أقول إنني صغير في السن كلاعب كرة قدم، لكن يمكن أن أقول إن لدي الكثير من الأرقام الإيجابية في تلك السنوات، لقد شاركت مع المنتخب 55 مرة، رغم ذلك لقد مر علي الكثير من اللحظات السيئة لكنني خرجت منها أقوى، وسجلت الأهداف وصنعتها، وفي الوقت الحالي أشعر أنني بخير".

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وأضاف: "كل لاعب تركي دائمًا ما يضع اللعب في أوروبا داخل رأسه، لكنني أردت أن أخرج في الوقت المناسب، وهدفي أن يكون المستوى الخاص بي أكثر ثباتًا خلال السنوات بدلًا من الخروج من تركيا والعودة سريعًا".

وأردف: "كريستيال بالاس أظهروا رغبة حقيقية في ضمي قبل سنوات وكدت أوقع لهم، حتى تذاكر الطيران كانت جاهزة، لكن قبل السفر بيوم سوكو أصيب وقاموا باجتماع طارئ هناك وقرروا الذهاب للبحث عن بديلًا له، تلك التفاصيل غير معروفة بشكل واسع لكن هكذا حدث كل شيء".

وأكمل: "بعيدًا عن هذا وقبل تجديد عقدي مع فنربخشه كان هناك مفاوضات مع باير ليفركوزن والعديد من الأندية سألوا عني لكن أولويتي كانت الاستمرار هنا، وبشكل عام لا يجب أن يتم اتخاذ مثل تلك القرارات بالتسرع، هذا هو رأيي، فنربخشه هو فريقي".

وأنهى تصريحاته: "هنا قاموا بوضع الخطة أمامي وما رأيته منحني الرضا لذلك وقعت على تمديد العقد، كان هناك اهتمام روسي أيضًا لكنني سعيد في فنربخشه بالوقت الحالي، وجميعنا هنا نضع تركيزنا على شيء واحد فقط وهو أن نصبح الأبطال".

جدير بالذكر أن عقد توفان الحالي مع فنربخشه يستمر حتى صيف عام 2023 وتم تجديده للمرة الأخيرة في ديسمبر الماضي.