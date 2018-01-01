نجم ريفربليت يغري ريال مدريد للتوقيع مع بالاسيوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يرى متوسط ميدان ريفربليت ليوناردو بونزيو أن زميله بالاسيوس يناسب أسلوب ريال مدريد، وذلك في أعقاب الأخبار التي تحدثت عن اهتمام إدارة الفريق الملكي بالتوقيع مع بالاسيوس. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

تشكيل لجنة لاختيار لاعب الجولة والشهر بالدوري السعودي

وكان بالاسيوس قد قدم أداء كبيرًا خلال هذا الموسم رفقة ريفربليت، الأمر الذي توج في النهاية بحصول نادي أثرياء نهر لا بلاتا على لقب كوبا ليبارتادوريس بالفوز على الغريم بوكا جونيورز في النهائي.

وقد أكد مسؤولي ريال مدريد أنهم بالفعل على تواصل بالنادي الأرجنتيني ووكيل أعمال اللاعب من أجل التوقيع معه، ولكنهم أكدوا كذلك أنهم لم يتحركوا بأي شكل رسمي قبل موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي هذا الإطار، صرح ليوناردو بونزيو أن زميله بالاسيوس لديه من المواصفات ما يناسب ريال مدريد، وأنه في حال وقع مع الفريق الملكي في يونيو المقبل فإنه قادر على إضافة الكثير لهم.

وأضاف بونزيو: "بالاسيوس لاعب يمتلك الجينات الأوروبية بامتياز، وأسلوب لعبه يذكرني بالكثير ممن ارتدوا قميص ريال مدريد، في هذه المرحلة بالذات هو قادر على إعطاء الإضافة"

يذكر أن بالاسيوس كان قد ارتبط بمفاوضات مع عدة اندية إنجليزية وإيطالية في السابق، إلا أن دخول ريال مدريد على طاولة المفاوضات غير الكثير من الحسابات.