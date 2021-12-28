نجم ريال مدريد يقرر البقاء لإنهاء مشواره بإنجاز فريد

قرر الظهير البرازيلي مارسيلو، البقاء في ريال مدريد رغم دوره المحدود مع الفريق الإسباني خلال هذا الموسم مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

الظهير المخضرم ارتبط كثيرًا بالرحيل عن ريال خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام.

نادي بالميراس البرازيلي كان الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات صاحب الـ33 سنة، الذي ينتهي عقده مع ريال في 30 يونيو 2022، بالإضافة لنادي يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه بالرغم كل ذلك، إلا أن مارسيلو قرر البقاء مع ريال حتى نهاية عقده ليرحل بعدها بالمجان.

ويأتي ذلك بسبب رغبته في اعتلاء صدارة أكثر اللاعبين حصولًا على بطولات مع ريال مدريد، بالوصول إلى الرقم 24 من الألقاب.

ويحتاج مارسيلو إلى لقبين فقط لتحقيق هذا الإنجاز، حيث يطمح في الفوز بكأس السوبر الإسباني في الرياض هذا الموسم بالإضافة للقب دوري أو أي مسابقة أخرى.

رقم آخر كان يسعى مارسيلو في تحقيقه، ولكن الأمر من الصعب تحقيقه الآن، وهو أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة مع ريال مدريد، حيث يأتي في المركز الثاني بـ533 مباراة مقابل 582 للفرنسي كريم بنزيما.

يذكر أن مارسيلو شارك في 17 مباراة فقط مع ريال مدريد على مدار عام 2021، وهو ما يعكس التقلص الكبير في دوره مع الفريق الإسباني.

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