نجم ريال مدريد كان على وشك الانضمام لأرسنال

لاعب وسط ملعب ريال مدريد كان على وشك الانضمام لأرسنال قبل ست أشهر من ارتداء قميص الملكي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الشاب فيدي فالفيردي كان قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف فريق أرسنال الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن اللاعب أوشك على التوقيع على عقود الانضمام للمدفعجية قبل ارتداء قميص ريال مدريد بأشهر قليلة.

وذكرت الصحيفة أن ناديه بينارول الأوروجوياني كان قد توصل لاتفاق مع أرسنال بالفعل، كما اتفق اللاعب مع الفريق الإنجليزي على شروط عقده.

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وتراجع الفريق الأوروجوياني في اللحظات الأخيرة عن اتفاقه مع أرسنال وطلب المزيد من الأموال لإتمام الصفقة وهو ما قابلته إدارة النادي اللندني بالرفض التام وانتهت المفاوضات فورًا.

وأصبح اللاعب في الأسابيع الأخيرة ضمن التشكيلة الأساسية لنادي ريال مدريد عقب أن أظهر مستويات طيبة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وشارك فالفيردي مع الفريق الأول لريال مدريد في عشر مباريات هذا الموسم وسجل هدف وحيد وصنع مثله في الدوري الإسباني خلال ثمانية لقاءات.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لريال مدريد في ٢٠١٥ ولعب للفريق الثاني كما خرج في فترة إعارة لديبورتيفو لاكرونا ليعود للملكي الصيف قبل الماضي.