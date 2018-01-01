نجم ريال مدريد الصاعد: من الغباء تشبيهي بـنيمار

رودريجو ينتقد التشبيهات التي تربطه بنيمار قبل انتقاله إلى ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انتقد اللاعب البرازيلي الصاعد رودريجو التشبيهات التي ربطت بينه وبين النجم نيمار، وذلك على خلفية التصريحات التي أصدرتها بعض الصحف في البرازيل وإسبانيا. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

وكان رودريجو قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد من سانتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، على أن ينضم إلى صفوف النادي الملكي العام المقبل.

وحول ذلك، قال: "نيمار لاعب كبير لنا كبرازيليين وللجميع، بالتأكيد هو أحد الملهمين بالنسبة لي، لا أعلم لماذا يودون وضع اسمي بجانب اسمه في وقت كهذا"

وأضاف: "الناس يريدون مقارنتي بنيمار لأنني جناح برازيلي شاب، هو يبلغ من العمر 26 عامًا وحقق كل شيء ممكن أن يحققه أي لاعب، فاز بكأس ليبارتادوريس ودوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والفرنسي وذهبية الأولمبياد مع البرازيل، وأنا لا زلت في بداية مسيرتي"

وتابع: "إنه من الحماقة أن أقارن مع لاعب أعتبره مثلي الأعلى، لا يمكن المقارنة أبدًا، وإنما من الممكن أن أتخذه كمثال لكي أقدم الإنجازات التي قدمها هو"

يذكر أن نيمار البالغ من العمر 26 عامًا قد بزغ مع سانتوس في سن صغيرة، ما جعل أندية أوروبا تتصارع عليه قبل انتقاله إلى برشلونة، وهو ما تكرر مع رودريجو قبل انتقاله إلى ريال مدريد.