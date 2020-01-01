نجم ريال مدريد السابق: "رحيل رونالدو كارثة لا يجب تكرارها مع راموس"

بريدراج مياتوفيتش نجم ريال مدريد المعتزل ينتقد إدارة الملكي في التعامل مع النجوم بعد رحيل رونالدو وقرب راموس من المغادرة.

أكد المونتينيجري بريدراج مياتوفيتش لاعب ريال مدريد في تسعينيات القرن الماضي أن تعامل إدارة النادي الملكي مع نجوم الفريق غير لائق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بشكل خاص لشبكة "ستاتس بريفورم نيوز"، وأكد خلالها أن إدارة ريال مدريد لا يجب أن تسمح برحيل سيرخيو راموس قائد الفريق.

وقال مياتوفيتش: "لا يمكننا أن نسمح بمثل ذلك الأمر مجددًا وأن يذهب نجومنا لمساعدة الفرق الأخرى، أتمنى أن نعود للاعتماد على تلك السياسة".

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وأضاف: "لسوء الحظ لا نعتمد على تلك السياسة في ريال مدريد، راؤول أمضى فترة مذهلة معنا ورحل بشكل سيئ، كذلك كان حال كاسياس وفيرناندو هييرو".

وأردف: "الآن الحديث عن سيرخيو راموس أيضًا، يجب أن نجدد تعاقده، لا يهم أي شيء آخر يجب أن ينهي مسيرته في صفوف ريال مدريد".

وأكمل: "هو بمثابة الكنز للنادي بسبب ما قام به في الماضي وما سيقوم به في المستقبل، ربما يكون دوره خارج الملعب بتعليم الشباب".

وأنهى تصريحاته: "لو كنت في موضع مسؤولية لم أكن لأسمح برحيل كريستيانو رونالدو أو لوكا مودريتش أو سيرخيو راموس، تخيلوا أن يتعلم منهم الشباب في المستقبل، كيف سيكون حالهم وقتها".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد خرجت في الصيف الماضي وأكدت أن راموس يسعى للرحيل عن صفوف ريال مدريد، حيث جاء له عرضًا مغريًا من الدوري الصيني.