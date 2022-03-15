نجم روسيا يرفض اللعب لمنتخب بلاده بسبب غزو أوكرانيا!

كشف فاليري كاربين المدير الفني لمنتخب روسيا عن رفض اللاعب أرتيم دزيوبا الانضمام للفريق في الفترة المقبلة وحتى إشعار آخر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كاربين وأكد خلالها أن اللاعب لا يستطيع اللعب لمنتخب روسيا بينما يعاني مجموعة من أقاربه في أوكرانيا.

وقال كاربين: "لقد جلسنا مع أرتيم في نهاية جلسته التدريبية الخاصة بمعسكر تدريبات زينيت، لكن لم يكن هناك أي وعود تخص الانضمام للمنتخب".

وأضاف: "هذا الأمر لا ينطبق فقط على دزيوبا لكن على الجميع، يوم الأحد تحدثت معه في الهاتف وأكد لي أنه يريد اللعب للمنتخب لكن في الوقت الحالي وبالوضع الموجود في أوكرانيا وبوجود العديد من أقربائه هناك اعتذر وطلب مني ألا استدعيه لأسباب عائلية".

وأردف: "اتفقنا في النهاية أن نبقى على تواصل في الفترة المقبلة، وأن أتابع مستواه رفقة فريق زينيت خلال تلك الفترة".

وكان دزيوبا قد أثار الجدل مؤخرًا بعد أن انتقد الإيقاف الذي فرضه الاتحادين الأوروبي والدولي على كافة الفرق والمنتخبات الروسية.

جدير بالذكر أن العمليات الروسية في أوكرانيا كانت قد بدأت في الخميس الـ 24 من فبراير الماضي ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.