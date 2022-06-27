نجم دورتموند الهدف الأول لريال مدريد في صيف 2023!

النادي الملكي لبى رغباته بالفعل في سوق الانتقالات الجاري وبدأ التفكير في خطط 2023.

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب جود بيلينجهام من صفوف بوروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن النادي الملكي قد جعل من اللاعب الإنجليزي هدفه الأول لصيف 2023.

وأوضحت الصحيفة أن رغبة ريال مدريد تأتي في ظل حاجة الفريق إلى إعادة ترتيب خط وسطه وتحسينه مع ارتفاع أعمار الثلاثي لوكا مودريتش وتوني كروس وكارلوس كاسيميرو.

النادي الملكي ليس الوحيد الذي يتابع اللاعب الإنجليزي ويسعى للحصول على خدماته، حيث يتواجد تشيلسي وليفربول أيضًا في صف الانتظار من أجل ضمه.

وكان ريال مدريد قد دعم وسط ملعبه للعام الثاني على التوالي بلاعب فرنسي شاب، بعد ضم أوريليان تشواميني من صفوف موناكو بما يقارب حوالي 100 مليون يورو عقب موسم واحد فقط على ضم إدواردو كامافينجا.

اللاعب أيضًا يملك النجم الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي الذي يبلغ الـ 24 من عمره في شهر يوليو القادم، وهو ما يبشر بوسط ملعب شاب وقوي.

جدير بالذكر أن بيلينجهام كان قد شارك في 44 مباراة رفقة بوروسيا دورتموند في الموسم الماضي وسجل ستة أهداف وصنع 14.