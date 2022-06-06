نجم داخل وخارج الملعب .. كانسيلو ينقذ مشجع سيتي من الدهس

واقعة بطولية من مدافع مانشستر سيتي البرتغالي

كشفت والدة مشجع لمانشستر سيتي الدور البطولي الذي لعبه مدافع الفريق جواو كانسيلو في إنقاذ نجلها من الموت يوم تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيتي تُوج الشهر الماضي بلقب بطولة الدوري عقب الفوز في الجولة الأخيرة بنتيجة 3-2 على أستون فيلا على ملعب "الاتحاد"، لتقوم الجماهير الحاضرة بغزو أرضية ميدان المباراة للاحتفال.

ماذا حدث يوم تتويج سيتي باللقب؟

كان أولي جوردون، 10 أعوام ويعاني من التوحد ومشاكل في الحركة، حاضراً للمباراة مع والده، ولكن لحظة دخول الجمهور الملعب افترقا عن بعضهما البعض.

والدة أولي كشفت مع "مانشستر إيفننج نيوز" تفاصيل كيف أنقذ كانسيلو نجلها من الموت، وكيف نجح في حمايته من التدافع الجماهيري.

وقالت لورين: "قام بدخول الملعب جرياً، يعاني من التوحد ولا يعرف المخاطر، شعر بالحماس وانطلق بقوة نحو الملعب، كنت أشاهد على التلفاز وشاهدته، أصبت بالرعب".

وتابعت: "شاهدت والده يجري ولكن لم أشاهد أولي في البداية، لقد شاهد حارس فيلا يتعرض للضرب فأصيب بالذعر، ثم شاهد كانسيلو فركض نحوه".

وواصلت لورين: "كانسيلو احتضنه وقام بتقبيله وأبعد الجمهور عنه، نجلي كان مرعوباً، لا يمكنه أن يكون وحيداً ويحتاج للرعاية دوماً، لولا كانسيلو لاختلفت القصة تماماً، لقد توقف لحماية طفل لا يجمعه به أي رابط، نريد التوجه له بالشكر".

كيف علق أولي نفسه على الواقعة؟

الطفل نفسه كتب رسالة شكر للظهير البرتغالي الذي أنقذ حياته، معترفاً بأن لولا تدخله لكان فقد حياته في تلك الأحداث.

وعن ذلك قالت والدة أولي: "كان كانسيلو ثاني لاعبيه المفضلين في الفريق، أعتقد الآن هو لاعبه المفضل بلا منازع".

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