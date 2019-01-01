نجم تشيلسي السابق: مورينيو لن يدرب أرسنال

جلين جونسون نجم تشيلسي وليفربول السابق يؤكد أن تدريب مورينيو للأرسنال سيكون صعبًا للغاية.

كشف جلين جونسون نجم فريق تشيلسي وليفربول السابق أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لن يدرب فريق أرسنال في المستقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جونسون لصحيفة "إكسبريس سبورت" وأكد خلالها أن شخصية مورينيو ستساعده على اختيار الفريق المناسب له.

وقال جلين جونسون: "جوزيه مورينيو يبقى في الظل خلال الوقت الحالي، هو شخص صبور وكل شيء يتغير بشكل سريع في كرة القدم، والوظيفة التي تبدو كأنها آمنة في الوقت الحالي لن تكون كذلك بعد عدة أسابيع".

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وأضاف: "قريبًا قد نجد فرص للعمل والتدريب في أرسنال وتوتنهام لكنني لا أظن أننا سنرى جوزيه مورينيو يدرب المدفعجية في المستقبل".

وأكمل: "أعتقد أنه سينتظر لما بعد أعياد الميلاد بعد ذلك سيبدأ في البحث أكثر لإيجاد الفرصة المناسبة، فهو ليس الشخص المتسرع الذي يذهب للحصول على وظيفة فقط من أجل العمل".

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية التي ربطت مورينيو في الأشهر الماضية بالكثير من كبار أوروبا على رأسهم ريال مدريد وأرسنال وغيرهم.

جدير بالذكر أن مورينيو اقترب من العام دون عمل عقب إقالته من تدريب مانشستر يونايتد بعد الخسارة من ليفربول في الدوري بثلاثة أهداف ديسمبر الماضي.