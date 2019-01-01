نجم تشيلسي السابق: تيري سيسبق لامبارد في تدريب النادي

ساري مصيره لم يحسم بعد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق دينيس وايس، نجم تشيلسي الأسبق، على الوضع التدريبي في النادي وترشيح اللاعبين السابقين مثل فرانك لامبارد لقيادته فنياً مستقبلاً.

مصير الإيطالي ماوريتسيو ساري من الاستمرار أو الرحيل مع البلوز لا يزال واضحاً، إذ تضاربت التقارير حول انتقاله ليوفنتوس أو البقاء في لندن.

وقال وايس مع "صن": "إذا كنت سأراهن، سأقول إن فرص جون تيري في تدريب تشيلسي قبل لامبارد تبدو أقوى، كلاهما يريد المنصب".

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وأكمل: "أنا واثق من هذا الأمر، هو سباق ضد الزمن وضد بعضهما البعض لتولي المنصب، جون في وضع مختلف لكونه مساعداً في أستون فيلا".

وواصل: "هذه خطوة جيدة لأنه يحظى بالفرصة لعيش تجربة جديدة، اللاعبون لا يعرفون ما يجري في الغرف من تجهيزات وتحليلات".

وذكرت عدة تقارير أن لامبارد، مدرب ديربي كاونتي، هو المرشح الأبرز لتدريب تشيلسي الموسم المقبل في حال رحيل ساري بعد نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال.

ويتواجه لامبارد وتيري في مباراة ديربي كاونتي وأستون فيلا بنهائي دورة الترقي الخاصة بالتشامبيونشيب.