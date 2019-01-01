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نجم تشيلسي السابق: بدون دوري الأبطال لا يمكن لهازارد البقاء

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شون رايت فيليبس نجم تشيلسي السابق يؤكد أن النادي في حاجة لدوري أبطال أوروبا من أجل الابقاء على إيدن هازارد في صفوفه.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد شون رايت فيليبس لاعب فريق تشيلسي السابق على حاجة النادي للحصول على دوري أبطال أوروبا في وقت قريب من أجل الابقاء على نجمه إيدن هازارد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيليبس وأكد خلالها أن قرار هازارد الخاص بالبقاء أو الرحيل سيكون صعبًا للغاية عليه.

وقال فيليبيس: "قرار هازارد سيكون صعبًا للغاية، فتشيلسي نادي مذهل وقاعدته الجماهيرية وملاكه رائعون أيضًا، كل شيء حول النادي سيجعل من قرار هازارد أصعب".

وأضاف: "لكن بعيدًا عن أي شيء سيكون عليك في وقتًا ما أن تسأل نفسك أين تريد أن تصل في مسيرتك، وما الذي تريد أن تحققه، هذا بالتحديد سيجعله يتخذ القرار المناسب".

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وأكمل: "أتمنى أن يعود تشيلسي من جديد للفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن لو لم يستطيعوا القيام بذلك ما الذي سيجعل هازارد يريد البقاء بينما هو يريد تحقيق تلك البطولات".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن هازارد قد اقترب من الانضمام لصفوف ريال مدريد في الموسم المقبل.

 

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