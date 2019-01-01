نجم تشيلسي السابق آخر المنضمين لحملة الهجوم على مورينيو

جيمي فلويد هاسيلبانك يلوم مورينيو على طريقة رحيله عن تشيلسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

انضم جيمي فلويد هاسيلبانك إلى قائمة اللاعبين التي هاجمت مورينيو، بعد إقالته من تدريب فريق مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

اللاعب الهولندي كان قد لعب لتشيلسي 169 مباراة في مختلف المسابقات منذ عام 2000 حتى عام 2004، وأحرز 81 هدفًا، ولكنه رحل عن البلوز بمجرد قدوم المدرب البرتغالي جوزية مورينيو إلى قلعة ستامفورد بريدج للمرة الأولى في موسم 2004-2005.

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وقال هاسيلبانك: "عندما جاء مورينيو إلى تشيلسي، جلب مع ديديه دروجبا وماتيا كيزمان، وبعدها تحدثت إدارة النادي مع وكيلي بشأن رحيلي عن النادي، لذلك قررت الرحيل".

كما أضاف النجم الهولندي الذي أبدى امتعاضه من طريقة رحيله عن تشيلسي: "لم يتحدث معي مورينيو أبدًا قبل رحيلي، لم أكن ضمن خططه".

يذكر أن مورينيو كان قد توج مع تشيلسي بالبريميرليج ثلاث مرات، على فترتين مختلفتين.