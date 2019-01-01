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الدوري الإنجليزي الممتاز

نجم بيرنلي: كلوب قال أنه سيوقع معي لو سجلت في مانشستر سيتي

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Getty Images
أشلي بارنز نجم فريق بيرنلي يؤكد أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قال أنه سيوقع مع لو سجل هدفًا في شباك مانشستر سيتي.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب اللاعب أشلي بارنز نجم فريق بيرنلي عن حماسه الكبير لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بارنز وأكد خلالها أنه تلقى رسالة من يورجن كلوب يطالبه فيها بالتسجيل في شباك مانشستر سيتي ومساعدة فريقه على الفوز بالدوري.

وقال بارنز: "لقد تلقيت العديد من الرسائل من قبل جماهير ليفربول فيما يتعلق بمباراة مانشستر سيتي، تضمنت تلك الرسائل العديد من النكات، لكن الفوز على مانشستر سيتي سيعني الكثير".

وأضاف: "حتى يورجن كلوب بعث برسالة لي وقال إذا سجلت في شباك مانشستر سيتي أنه قد يوقع معي، لذلك قد أرحل عن بيرنلي قريبًا".

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وأكمل: "سيكون من المذهل أن أسجل وأن يحقق بيرنلي الفوز، سيتم تدوين كل ذلك في التاريخ، سنكون نحن من ساعدنا ليفربول على تحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يتصدر في الوقت الحالي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 91 نقطة لكن مانشستر سيتي له مباراة أقل سيخوضها اليوم ضد بيرنلي.

 

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