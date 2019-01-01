نجم بورنموث الجديد لن يلعب حتى فبراير

سولانكي انتقل مؤخراً قادماً من ليفربول مقابل 19 مليون جنيه استرليني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد إيدي هوي المدير الفني لبورنموث غياب مهاجمه الجديد دومينيك سولانكي للتعافي من الإصابة حتى شهر فبراير المقبل.

وقال المدرب بعد خسارة فريقه في كأس الاتحاد 3-1 أمام برايتون:"دومينيك سيغيب في غالبية يناير". اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

وأضاف:"لديه مشكلة ستضطرنا للانتظار حتى فبراير لرؤيته على أرض الملعب، ولكننا كنا على علم بذلك لأنه ظهر في الفحوصات الطبية".

وكان بورنموث قد تعاقد مع المهاجم الشاب قادماً من ليفربول مقابل 19 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن بورنموث حصل على لاعب آخر من صفوف الريدز، هو الظهير الأيمن ناثانيال كلاين على سبيل الإعارة.