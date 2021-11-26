نجم برشلونة الصاعد يرفض منتخب المغرب لعيون إسبانيا

حاول الاتحاد المغربي لكرة القدم إقناع نجم برشلونة الصاعد، إلياس أخوماش، باللعب لمنتخب أسود الأطلس، لكن المفاجأة كانت برفضه الفكرة وتفضيله لمنتخب إسبانيا.

وولد أخوماش في هوستالتس دي بيرولا عام 2004 لأبوين من المغرب، والآن هو يعد أحد أهم اللاعبين الشباب في العالم بعد الثقة الكبيرة التي نالها من مدرب برشلونة الجديد تشافي هيرنانديز.

وكشف مدرب منتخب المغرب تحت 17 عامًا السابق، سيرجيو بيرناس، عن محادثة جمعته مع أخوماش لإقناعه بتمثيل موطنه الأصلي.

بيرناس قال "كلفني الاتحاد المغربي بتشكيل منتخب قوي لكأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا عام 2020، المسابقة ألغيت لاحقًا بسبب الكورونا".

فاتي المنقذ.. برشلونة يأمل عودة نجمه قبل مواجهة بايرن الحاسمة في دوري الأبطال

كما أضاف "أنشأنا خريطة كبيرة للنظر إلى اللاعبين أصحاب الأصول المغربية في أوروبا، كان إلياس أخوماش أولوية بالنسبة لنا".

وتابع "كانت الفكرة أن نضمه أولًا لمنتخب المغرب تحت 15 عامًا ثم ينضم لنا وللفريق الأول، لقد تحدثت معه عدة مرات عبر الفيديو".

وأتم "كان دائمًا ممتنًا لاهتمام جذوره المغرب باللعب معهم، لكن فكرته كانت واضحة للغاية وهي اللعب لمنتخب إسبانيا".

قرار أخوماش قد يمكن تغييره مستقبلًا، لا أحد يعلم، نظرًا لأنه حتى الآن لم ينضم إلى المنتخب الإسباني الأول.

لكن بالنظر إلى وجود لويس إنريكي على رأس قيادة لا روخا وحبه لضم المواهب، فأخوماس ليس بعيدًا عن الوصول للمنتخب الإسباني الأول قريبًا بعد تمثيله منتخبات الشباب كثيرًا في الماضي.