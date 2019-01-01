نجم برشلونة والبرازيل المعتزل يعارض منح قيادة المنتخب لنيمار

إدميلسون لاعب برشلونة المعتزل ومنتخب البرازيل يرفض فكرة منح مواطنه نيمار شارة قيادة المنتخب في بطولة كوبا أمريكا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم البرازيلي إدميلسون لاعب برشلونة المعتزل عن رفضه التام لفكرة تولي نيمار لقيادة المنتخب في بطولة كوبا أمريكا المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إدميلسون وأكد خلالها أن الفريق في حاجة للمزيد من الاستقرار في الوقت الحالي قبل انطلاق البطولة.

وقال إدميلسون: "قائمة المنتخب البرازيلي مليئة بالأشخاص أصحاب الخبرات الذين يحملون شارة قيادة الفريق بالفعل، لا أرى داعي ليرتدي نيمار تلك الشارة في الوقت الحالي".

🔶 تيتي مدرب البرازيل يتحدث عن تصرف نيمار الأخير وكيف سيتعامل معه؟🤔🗣️ pic.twitter.com/cLRyMVMuw1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "القرار النهائي في هذا الأمر لتيتي، كذلك القرار له في القائمة رغم كل الجدل التي أثارته، لكنني أرى التنوع فيها رائعًا فنحن لدينا بدائل جيدة في كل مركز".

وأكمل: "من الواضح أن تيتي يعاني من حالة كبيرة من الضغط لتحقيق الفوز بتلك البطولة التي تقام على أرض البرازيل، وفي النهاية تلك هي خياراته التي يثق فيها من أجل هذا الهدف".

استبعاد مارسيلو وفينيسيوس من قائمة البرازيل لكوبا أمريكا

جدير بالذكر أن البرازيل ستواجه كل من قطر وهندوراس في مباريات ودية قبل البطولة التي تنطلق في الـ 14 من شهر يونيو المقبل.