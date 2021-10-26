نجم بايرن ميونخ : ديمبيلي أفضل من كيليان مبابي !

رأي غريب من جناح الفريق الألماني

يؤمن سيرج جنابري جناح بايرن ميونخ، أن الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، أفضل من مواطنه كيليان مبابي.

جنابري سبق أن لعب ضد الثنائي في أكثر من مناسبة، وأبدى رأيه في كل منهما، في مناقشة مع بعض زملائه في بايرن.

مبابي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم وفاز بالعديد من الألقاب مع موناكو وباريس سان جيرمان، وحصل على كأس العالم مع فرنسا في 2018.

ديمبيلي الذي كان ضمن قائمة الديوك الحاصلة على المونديال، تأثرت مسيرته بالإصابات المتكررة، لكن جنابري لديه وجهة نظر مختلفة.

ماذا قال جناح بايرن ميونخ؟

محادثة جرت بين جنابري مع توماس مولر ويوشوا كيميش في مقطع فيديو لفيلم وثائقي نشر على موقع أمازون برايم.

وقال صاحب الـ26 سنة:"ديمبيلي أفضل بكثير من مبابي".

ورد عليه مولر:"ماذا تقصد، أفضل؟ لو تمكنت من المراوغة مثل ديمبيلي سأكون أفضل من مبابي أيضًا".

ومن جانبه رفض كيميش الحكم على مبابي، قبل أن يصر على أن ديمبيلي أقل من زميليه جنابري وكينجسلي كومان.

وتواجد كومان أيضًا في النقاش ليقول:"لو طلب مني الاختيار بيني وديمبيلي وجنابري، سأختار دائمًا نفسي وجنابري، هذه المناقشة حول ديمبيلي تثير غضبي".

ماذا قدم مبابي وديمبيلي حتى الآن؟

كيليان مبابي نجح في تسجيل 168 هدفًا في 245 مباراة خلال مسيرته حتى الآن، من بينها 138 هدفًا مع باريس سان جيرمان.

وساعد اللاعب النادي الفرنسي في الحصول على 10 ألقاب محلية، ووصل معه إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 سنة، 19 هدفًا في 51 مباراة مع منتخب فرنسا، بينما سجل ديمبيلي 4 أهداف فقط في 27 مواجهة دولية.

وأحرز ديمبيلي 52 هدفًا في 197 مباراة منذ بداية مسيرته، منها 30 هدفًا مع برشلونة، النادي الذي عانى معه من إصابات خطيرة.

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