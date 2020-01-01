نجم بارما يتفوق على رونالدو وفان دايك

النجم البرتغالي برونو ألفيش يتوفق على فيرجيل فان دايك وكافة نجوم أوروبا في عدد الثنائيات الفائز بها هذا الموسم.

أظهرت احصائية جديدة تفوق النجم البرتغالي برونو ألفيش لاعب فريق بارما على كافة نجوم قارة أوروبا في الثنائيات هذا الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ترانسفير ماركت" والتي رتبت قائمة لأفضل اللاعبين فوزًا بالثنائيات في الدوريات الخمسة الكبرى منذ أغسطس الماضي.

وحل ألفيش في المركز الأول بواقع 78% من إجمالي الكرات التي شارك فيها وهو الرقم الذي تفوق به على العديد من النجوم الكبار أمثال فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو وغيرهم.

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وكان صاحب الـ 38 عامًا قد قدم مستويات طيبة للغاية رفقة فريق بارما هذا الموسم في كل مناسبة شارك فيها بالدوري الإيطالي أو الكأس.

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وجاء النجم الهولندي فيرجيل فان دايك في المركز الثاني بترتيب أصحاب أعلى نسبة فوز بالثنائيات خلف ألفيش بنسبة 74.9% من إجمالي المحاولات.

وكان ألفيش قد تحدث من قبل عن تفوقه في الكرات الهوائية وقال: "ربما يكون كريستيانو رونالدو أفضل مني في التكنيك وأسرع مني لكنه لم يتفوق قط من قبل أمامي في كرة هوائية".

جدير بالذكر أن برونو ألفيش كان قد شارك في 22 مباراة رفقة بارما هذا الموسم بواقع 1896 دقيقة للنجم البرتغالي.