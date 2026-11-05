"أريد ضربه!" .. نجم أياكس يشيد بتير شتيجن

قال المهاجم تولو أروكوداري لصحيفة Het Laatste Nieuws البلجيكية اليومية: «يُصيبني تير شتيجن بالجنون في التدريبات»، مضيفًا: «أحيانًا يكون من المُحبط للغاية أن تراه يتصدى لتسديدة تلو الأخرى. يجعلك هذا ترغب في ضربه».

كان يقصد ذلك على سبيل الإشادة لا التهديد. فصاحب الـ34 عامًا، الذي انتقل من برشلونة إلى أمستردام على سبيل الإعارة في الصيف، هو حارس المرمى الأول بلا منازع لأياكس. وقد حافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات من أصل 14 مباراة خاضها، ومنع الأهداف بعدد من التصديات الرائعة.

ويوم السبت، تصدى لتسديدة متأخرة ليحافظ على فوز أياكس بنتيجة 1-0 على ألكمار، الذي حُسم بهدف أروكوداري. وكان ذلك أول انتصار للنادي على غريمه منذ خمس سنوات. كما مرّ تير شتيجن ببعض اللحظات غير المطمئنة منذ انتقاله أيضًا.

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مارك أندريه تير شتيجن: الحارس الأول مؤقتًا تحت قيادة يورجن كلوب

ومع ذلك، سمّاه مدرب المنتخب الوطني يورجن كلوب الحارس الأول بصفة مؤقتة. لكن الحارس لم يشارك سوى في مباراة انطلاقة خليفة يورجن كلوب أمام هولندا في أمستردام (1-1)، قبل أن يفسح المجال لألكسندر نوبل (بشكتاش إسطنبول) في الخسارة أمام اليونان بنتيجة 0-1. ثم استُبعد تير شتيجن من القائمة الثانية. ونال يوناس أوربيغ (بايرن ميونخ) ثقة المدرب في كلتا المباراتين وردّ لها الجميل بأداء قوي.

في الموسم الماضي، كلّفت الإصابات الخطيرة العديدة والضجيج الكبير حول الكواليس تير شتيجن مركزه الأساسي وشارة القيادة في برشلونة. وانضم في البداية إلى جيرونا على سبيل الإعارة في الشتاء للإبقاء على آماله في المشاركة بكأس العالم. لكن بعد مباراتين فقط، تعرّض لإصابة خطيرة في عضلة الفخذ أعادته إلى الوراء واستدعت إجراء عملية جراحية.

لم تأتِ الدعوة قط، ولم يستطع تير شتيغن تجنّب هبوط جيرونا. وكان ذلك أول هبوط في مسيرته. لكن مع أياكس، يمكنه أن يحلم باللقب من جديد.

ويحتل أياكس المركز الثاني في الدوري الهولندي بفارق نقطة واحدة فقط خلف المتصدر فينورد روتردام. وفي دوري المؤتمرات، أعقب هزيمته الافتتاحية أمام هايدوك سبليت بفوز بنتيجة 2-0 على أتالانتا برغامو. وينتظره ميدتييلاند يوم الخميس.