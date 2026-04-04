نجم أياكس يرفض إجراء مقابلة مع ESPN بعد الهزيمة المذلة أمام توينتي

لم يرغب ووت ويغهورست في الظهور أمام كاميرات ESPN مساء السبت، حسبما صرح ووتر بوومان على الهواء مباشرة في برنامج «De Eretribune».

سجل مهاجم أياكس هدف التعادل في المباراة التي خسرها فريقه 1-2 أمام إف سي توينتي، بعد تمريرة من ميكا جودتس، لكنه تم استبداله بعد فترة قصيرة من بداية الشوط الثاني. وحل محله دون-أنجيلو كونادو.





وأثناء استبداله، بدا منزعجاً بشكل واضح من اضطراره لمغادرة الملعب. وعندما وصل إلى خط التماس، رفض مصافحة المدرب المؤقت أوسكار غارسيا.

بعد انتهاء المباراة، أراد كريستيان ويلايرت إجراء مقابلة مع ويغهورست، لكن لاعب المنتخب الهولندي رفض ذلك.

قال بومان عن ذلك: "ويغهورست لا يريد الظهور أمام كاميراتنا". لكن قائد الفريق ستيفن بيرغويس تحدث إلى ويلايرت. وكان واضحًا جدًا بشأن أداء أياكس.

"لم يكن أداءنا جيدًا بما يكفي اليوم. كان لدينا الخطة، وكانت الفرص متاحة، لكننا لم نستغلها. في هذه الحالة، لا تستحق الفوز. كان إف سي توينتي أفضل منا. خاصة في الشوط الثاني."