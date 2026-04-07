تعرض فريق جونغ أياكس لهزيمة قاسية يوم الاثنين بعد عيد الفصح في دوري كيوكن كامبيون، حيث خسر بنتيجة 6-1 أمام فيتيس. وقف المدافع آرون بوومان أمام كاميرا ESPN بعد المباراة وهو يشعر بخيبة أمل، وخلص إلى استنتاج مؤلم: هذا الأداء لا يكفي للحصول على مكان في الفريق الأول.

"لعبت بشكل متواضع للغاية"، بدأ بوومان، الذي لم يحتج إلى الكثير من الكلمات للتحدث عن أدائه. "يمكنني أن أقول الكثير عن ذلك، لكنه كان سيئًا ببساطة."

كما أن موهبة أياكس غير راضية عن أداء الفريق. "هذا لا يمكن ولا يجوز أن يحدث. في الدقائق الثلاث الأخيرة من الشوط الأول، تتلقى فجأة هدفين."

"ثم تسجل 3-1 في الشوط الثاني، لكنك تتلقى هدفاً في الحال. كان الأمر سهلاً للغاية"، خلص المدافع.

لعب بوومان دقائق في المباراة بعد أكثر من شهر، لكنه يؤكد أن قلة الخبرة في المباريات ليست عذراً لأداء سيئ. "أنت تعلم مسبقاً أن هذه المباراة قادمة، لذا عليك أن تكون مستعداً."

بعد العطلة الشتوية، حصل بوومان على بعض الفرص في الفريق الأول في مركز جوزيب سوتالو، لكنه يضطر حالياً إلى الاكتفاء بدور البديل. لا يزال المدافع الشاب متفائلاً، رغم أنه يرى الوضع قاتماً في الوقت الحالي. "في النهاية، ستأتي فرصتي من تلقاء نفسها، لكن إذا قدمت أداءً مثل اليوم، فهذا ليس كافياً."

بسبب الهزيمة 6-1، تراجع يونغ أياكس إلى المركز العشرين في دوري كيوكن كامبيون، وأصبح مرة أخرى في ذيل الترتيب. ويبتعد يونغ أياكس بثلاث نقاط عن هيلموند سبورت وتوب أوس (35).