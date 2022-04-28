نجم إنجلترا السابق يخسر عمله بسبب لقاحات كورونا والأزمة الأوكرانية

يبدو لاعب منتخب إنجلترا الأسبق مات لو تيسييه مقتنعًا للغاية بنظرية المؤامرة حيال ما يحدث في العالم كله.

يرى لو تيسييه أن ما حدث من تهويل بخصوص فيروس كورونا "كوفيد-19" هو أكبر عملية احتيال شهدتها البشرية.

كذلك يرى أنه تمت المبالغة في كل ما يقال عن الأزمة في أوكرانيا.

بناء على تلك المواقف، دفع ثمن ذلك منصبه في ساوثهامبتون، النادي الذي مثله لاعبًا لمدة 16 عامًا، إذ كان أحد سفراء النادي ومع توالي الانتقادات بشأن آرائه وجد نفسه مجبرًا على تقديم استقالته.

كذلك فقد لو تيسييه موقعه في ستوديو "سكاي سبورتس" إذ تم سحب العرض المادي المقدم له بعد تصريحاته المثيرة تلك.

وآخر تلك التداعيات تمثلت في الخلاف بينه وبين أسطورة إنجلترا جاري لينيكر على مواقع التواصل الاجتماعي.

أشعر بالظلم!

البداية كانت قبل عامين، وبالتحديد في حوار مع صحيفة "ذا تايمز" قال فيه لو تيسييه إنه شعر "بأن هناك شيئًا ما غير صحيح، لقد وجدت الناس يتدخلون في حياتي ويفترض ألا شأن لهم بي، سواء الحكومة أو الباحثين".

وأضاف: "لقد شعرت بإحساس حقيقي بالظلم، وحين تنتابني تلك الأحاسيس لا أستطيع إغلاق فمي".

لو تيسييه صرح بأن صور المرضى في مستشفيات "بيرغامو" الإيطالية كان "كثير منها مزيفًا" على حد تعبيره، وأن بعض من ظهروا في تلك الصور ممثلين!.

كذلك قال لو تيسييه إن اختبارات "بي سي آر" هي أكبر عملية احتيال شهدها التاريخ.

خلاف مع لينيكر

وقال لو تيسييه إن فيروس الإنفلونزا إلى الآن يقتل أكثر مما يفعل فيروس "كوفيد-19" ليرد عليه جاري لينيكر عبر تويتر قائلًا: "حسنًا، لماذا لم يتم اختراع لقاح يقضي على الإنفلونزا بشكل نهائي حتى الآن؟!".

ليرد عليه لو تيسييه: "أجد أنه من المضحك أن يكرس وقته لانتقادي لأن آراءنا مختلفة، لطالما اختلفنا منذ وقت طويل، لكن لينيكر الرجل اللطيف الهادئ عليه أن يتحلى بالهدوء وشمولية النظرة بعض الشيء".

كما أثار لو تيسييه الانتقاد حينما وصف الصور التي تصور معاناة الأوكرانيين بأنها "مزورة" في إشارة إلى أن تحالف المجتمع العالمي ضد فلاديمير بوتين يراد به أمر ما مختلف عن دعم الشعب الأوكراني.

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