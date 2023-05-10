نجم الهلال الأسبق يتحدى الأهلي: لن ينافس على الألقاب ولو معه من ليونيل ميسي 20 نسخة!

الراقي سيعود لدوري روشن الموسم المقبل، لكن هناك من لا يثق في عودة قوية له..

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بينما يتشوق جمهور الأهلي السعودي لاعتلاء فريقهم منصات التتويج بالبطولات، خاصةً دوري روشن السعودي والمنافسة مع الكبار، جاء رأي أحد نجوم الهلال السابقين صادمًا له.

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الراقي حسم صعوده لدوري روشن رسميًا، بعدما قضى الموسم الجاري بين أندية دوري يلو السعودي للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

وحول عودته للموسم المقبل ورأي الليبي طارق التايب؛ نجم الهلال الأسبق، قال خلال برنامج "ملعب SBC": "لن نجد الأهلي بين الأربعة الكبار الموسم المقبل في دوري روشن، يوفنتوس الإيطالي ظل ثلاث سنوات بعد عودته من الهبوط كي يعود للمنافسة على اللقب، والأهلي يحتاج أيضًا لعامين أو ثلاثة على الأقل، هذا المنطقي".

وأضاف: "مستحيل أن ينافس الأهلي على اللقب الموسم المقبل، حتى لو أحضر من ميسي 20 نسخة، مستحيل أن ينافس، يحتاج لسنوات لترميم الفريق بعد العودة من الهبوط، يجب أن يضع المسؤولون استراتيجية عن كيفية العودة للمنافسة، ثم الاستقرار موسم أو موسمين ثم المنافسة بعد ذلك".

جدير بالذكر أن الأهلي عكر صفو فرحة جماهيره بالعودة لدوري روشن، بالهزيمة أمس الثلاثاء، أمام العربي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ31 من دوري يلو.

Shahid